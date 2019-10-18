2019-10-18T14:09:40+03:00
Общество

«Мы перешли на новый уровень»: делегация депутатов из Башкирии открыла морг в Стерлитамаке

В новом здании будут проводиться судмедэкспертизы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Среди делегатов были депутаты Госсобрания БашкирииСреди делегатов были депутаты Госсобрания Башкирии
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Вчера, 17 октября, новое здание морга в Стерлитамаке с рабочим визитом посетила целая делегация чиновников, среди которых сотрудники главы администрации города, министерства здравоохранения, а также депутаты городского совета и Госсобрания.

8 октября «Бюро судебно-медицинской экспертизы» переехало с территории местной детской больницы на улице Нагуманова в новое здание в промышленной зоне. Как сообщает портал sterlitamakcity.ru, вопрос о переносе депутаты Стерлитамака поднимали еще несколько лет назад.

– Мы перешли на новый уровень работы, а для наших сотрудников созданы достойные условия труда, – заявил заведующий стерлитамакским бюро судмедэкспертизы Айрат Яппаров, отблагодарив всех причастных к возведению нового здания.

В учреждении морга на площади 600 квадратных метров расположены два секционных отделения с четырьмя столами для проведения экспертизы, а также гистологическая лаборатория и архив для хранения

ИСТОЧНИК KP.RU

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