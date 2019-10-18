2019-10-18T12:33:13+03:00
Происшествия

В Башкирии 19-летний парень выстрелил в голову сотруднику министерства

Инспектор проводил рейд и наткнулся на двоих воришек [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Накануне поздно вечером в Куюргазинском районе Башкирии сотрудник министерства природы получил ранение в голову. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Инспектор минприроды проводил рейд по охране животного мира. В пяти километрах от деревни Ковалевка сотрудник ведомства наткнулся на двоих неизвестных, которые, предположительно, пытались украсть детали с сельхозтехники. Увидев инспектора, они поспешили уехать на «УАЗике», однако тот их настиг. Он открыл дверь и получил выстрел в голову из неустановленного оружия. После этого злоумышленники все-таки смогли скрыться.

Раненый мужчина обратился в полицию и рассказал о случившемся. Дежурная часть разослала ориентировки по всем постам и патрулям, в том числе и экипажу ДПС, в составе которого были лейтенант Артур Муллагильдин и младший лейтенант Александр Кузьмин. На трассе Уфа-Оренбург им удалось остановить автомобиль УАЗ.

Двоих 19-летних подозреваемых доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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