2019-10-18T11:59:04+03:00
Общество

В Уфе установили лестницу на склоне, по которому школьникам приходилось скатываться

Дети, наконец, смогут нормально дойти до учебных учреждений и вернуться домой
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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Вчера, 17 октября, в микрорайоне Кузнецовском затон открыли лестницу на склоне к улице Армавирской. Раньше школьникам приходилось скатываться и взбираться на него, рискуя оказаться под колесами автомобилей.

Склон использовали в качестве кратчайшего пути учащиеся гимназии №158 и лицея №160. Специалисты коммунальных служб установили на скате металлическую лестницу с деревянными ступенями, перилами и освещением.

Для того чтобы сделать путь детей до учебных учреждений еще безопаснее, на проезжей части Армавирской сделали пешеходный переход, оснастили дорогу "лежачим полицейским", а также заасфальтировали тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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