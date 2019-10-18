В Уфе установили лестницу на склоне, по которому школьникам приходилось скатываться

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-18T11:59:04+03:00

Дети, наконец, смогут нормально дойти до учебных учреждений и вернуться домой

Изменить размер текста: A A

Вчера, 17 октября, в микрорайоне Кузнецовском затон открыли лестницу на склоне к улице Армавирской. Раньше школьникам приходилось скатываться и взбираться на него, рискуя оказаться под колесами автомобилей.

Склон использовали в качестве кратчайшего пути учащиеся гимназии №158 и лицея №160. Специалисты коммунальных служб установили на скате металлическую лестницу с деревянными ступенями, перилами и освещением.

Для того чтобы сделать путь детей до учебных учреждений еще безопаснее, на проезжей части Армавирской сделали пешеходный переход, оснастили дорогу "лежачим полицейским", а также заасфальтировали тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU