2019-10-18T12:18:25+03:00
Общество

В уфимской клинике спасли пса, которому живодеры топором проломили череп

Над собакой издевалась супружеская пара
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В челябинском городе Аша местный житель проломил череп собаке рукояткой от топора. Перед этим мужчина вместе со своей женой привязал пса у себя во дворе.

Как сообщает источник «КП-Уфа», несчастную собаку и ее щенка избивали прямо возле детской площадки - на глазах изумленных ребят. Хозяева издевались над животными в течение часа: женщина душила удавкой, а ее супруг наносил десятки ударов. После этого пьяный мужчина оттащил собаку с щенком в лес, привязал к дереву и проломил взрослому животному череп рукояткой от топора. Решив, что с собакой покончено, он вернулся домой.

фото: соцсети

фото: соцсети

Свидетелями жуткого истязания стали несколько человек. Благодаря им животных удалось спасти - собаку перевезли в Уфу и оплатили стационар в клинике. Живодеров в итоге привлекли в к ответственности. Полиция заявилась домой к извергам. Застигнутый врасплох мужчина ничего отрицать не стал: рассказал об издевательствах и намерении убить собаку, однако пояснить, зачем он это делал, не смог.

Вместе с взрослой собакой в ветеринарную клинику доставили и щенка

Вместе с взрослой собакой в ветеринарную клинику доставили и щенка

ИСТОЧНИК KP.RU

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