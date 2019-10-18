2019-10-18T10:45:39+03:00
Общество

Стало известно, какие заболевания чаще всего диагностируют у школьников в Башкирии

И.о. министра здравоохранения республики выступил с докладом на «Обрчасе»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии снизился уровень заболеваемости среди детейВ Башкирии снизился уровень заболеваемости среди детейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Глава Башкирии Радий Хабиров накануне провел «Образовательный час». Участники совещания обсудили меры по сохранению и укреплению здоровья школьников.

И.о. минобра Айбулат Хажин доложил, что в регионе наблюдается позитивная тенденция в укомплектованности школ медперсоналом. Данный показатель достиг 80%. В учебных заведениях увеличилось число психологов и социальных педагогов – с 478 до 551 и с 524 до 530 соответственно. Наибольший прирост специалистов, по данным министра, наблюдается в Уфе, а также в Туймазинском, Мелеузовском и Стерлитамакском районах.

Руслан Хабибов, руководящий министерством молодежной политики и спорта, рассказал, что за время реализации проекта «Здоровое поколение – сильный регион» число детей, отнесенных к высшей группе здоровья, увеличилось на 21,2%.

В свою очередь и.о. министра здравоохранения Максим Забелин назвал наиболее частые заболевания среди учащихся – это болезни дыхательной системы и пищеварения. При этом общий уровень заболеваемости по сравнению с прошлым годом снизился в среднем на 5-8%. Фиксируется рост уровня инвалидности среди детей. Среди причин Забелин назвал болезни нервной, эндокринной и костно-мышечной систем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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