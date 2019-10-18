Бизнесмен из Башкирии отправился на «Дом-2» и сыграл на кубызе для девушки

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-18T09:52:30+03:00

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Предприниматель из Белорецка, владеющий несколькими бизнесами и отелем, попробовал себя в роли участника на популярном шоу «Дом-2». 35-летний Роман Горбатов пришел на программу, чтобы побороться за сердце своей землячки из Ишимбая, но получилось у него это не очень удачно, и даже игра на кубызе не помогла.

В ходе знакомства с другими участниками шоу Роман рассказал, что был в браке 13 лет, у него есть двое сыновей 3 и 14 лет. После развода оставил дом бывшей жене и детям. Он заявил, что на проекте ищет девушку для серьезных отношений. В частности, его выбор пал на 23-летнюю Анастасию Иванову из Ишимбая. Она хоть и не испытала восторга от симпатии со стороны молодого мужчины, но все же попросила его оставить на проекте. Тем более что Роман понравился и некоторым другим участницам.

фото: скриншот программы

Пытаясь произвести впечатление на девушек, парень показал пресс и сыграл на национальном инструменте – кубызе. Однако все попытки Романа оказались тщетными, и на проекте его не оставили.

ИСТОЧНИК KP.RU