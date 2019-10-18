2019-10-18T09:52:30+03:00
Общество

Бизнесмен из Башкирии отправился на «Дом-2» и сыграл на кубызе для девушки

Однако на проекте Роман Горбатов надолго не задержался
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: скриншот программыфото: скриншот программы
Изменить размер текста:

Предприниматель из Белорецка, владеющий несколькими бизнесами и отелем, попробовал себя в роли участника на популярном шоу «Дом-2». 35-летний Роман Горбатов пришел на программу, чтобы побороться за сердце своей землячки из Ишимбая, но получилось у него это не очень удачно, и даже игра на кубызе не помогла.

В ходе знакомства с другими участниками шоу Роман рассказал, что был в браке 13 лет, у него есть двое сыновей 3 и 14 лет. После развода оставил дом бывшей жене и детям. Он заявил, что на проекте ищет девушку для серьезных отношений. В частности, его выбор пал на 23-летнюю Анастасию Иванову из Ишимбая. Она хоть и не испытала восторга от симпатии со стороны молодого мужчины, но все же попросила его оставить на проекте. Тем более что Роман понравился и некоторым другим участницам.

фото: скриншот программы

фото: скриншот программы

Пытаясь произвести впечатление на девушек, парень показал пресс и сыграл на национальном инструменте – кубызе. Однако все попытки Романа оказались тщетными, и на проекте его не оставили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мама пропавшей под Уфой девушки рассказала, где пряталась ее дочь
В УГНТУ откроется «Точка кипения»
Стало известно, какие заболевания чаще всего диагностируют у школьников в Башкирии
Рабочего в Башкирии едва не убило камнем на заводе
В Уфе на пешеходном переходе легковушка сбила 9-летнего ребенка
Две молодые девушки из Башкирии опрокинули квадроцикл
37-летний житель Башкирии заплатит 200 тысяч за пьяное вождение
2000 учителей не хватает в Башкирии
В Башкирии планируют запустить туристический портал
Жители Башкирии будут платить за отопление по-новому
«Шокировала своим добродушием»: в Уфе нашли самого вежливого кондуктора автобуса
Стали известны подробности убийства парня в Уфе, который избивал свою девушку
В Башкирии ожидается похолодание, дождь со снегом и гололедица
В Башкирии открылся мост через реку, который жители ждали триста лет
В Башкирии продолжают разыскивать счастливчика, выигравшего 18 млн рублей
Закрытый в Уфе после массового отравления киоск с шаурмой заработает к началу декабря
Под Уфой задержали закладчицу с партией синтетических наркотиков
Многодетный отец из Башкирии разбился на глазах у очевидцев
Качественные материалы и контроль на каждом этапе - залог успеха
Сверхурочные без оплаты и ответственная за спецодежду уборщица: в ЦРБ Башкирии выявили серьезные нарушения
Для дорожных служб Башкирии закупили 54 единицы дорожной техники
В одном из магазинов Башкирии продавались экстремистские книги
ВТБ и «Российская Гильдия Риэлторов» подписали соглашение о сотрудничестве
Суд в Уфе вынес приговор мужчине, который изнасиловал 10-летнюю девочку
В колледже рассказали, где находится пропавшая под Уфой студентка