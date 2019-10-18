В Уфе на пешеходном переходе легковушка сбила 9-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-18T08:57:43+03:00

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Вчера днем, 17 октября, в Уфе водитель на легковушке сбил ребенка. Мальчик переходил дорогу в разрешенном месте.

Как сообщили в уфимской госавтоиснпекции, 27-летний местный житель за рулем «Лада Гранта» во время движения по улице Кольцевой совершил наезд на 9-летнего школьника. Ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчика с различными травмами доставили в больницу. После оказания медпомощи пострадавшего отпустили домой.

Местная Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учетом погодных условий и снижать ее при подъезде к пешеходному переходу.

ИСТОЧНИК KP.RU