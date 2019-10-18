В Уфе на пешеходном переходе легковушка сбила 9-летнего ребенка
Вчера днем, 17 октября, в Уфе водитель на легковушке сбил ребенка. Мальчик переходил дорогу в разрешенном месте.
Как сообщили в уфимской госавтоиснпекции, 27-летний местный житель за рулем «Лада Гранта» во время движения по улице Кольцевой совершил наезд на 9-летнего школьника. Ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Мальчика с различными травмами доставили в больницу. После оказания медпомощи пострадавшего отпустили домой.
Местная Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учетом погодных условий и снижать ее при подъезде к пешеходному переходу.
ИСТОЧНИК KP.RU