2019-10-18T09:22:41+03:00
Происшествия

Рабочего в Башкирии едва не убило камнем на заводе

Следком возбудил уголовное дело в отношении работодателя погибшего
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Следком устанавливает все обстоятельства несчастного случаяСледком устанавливает все обстоятельства несчастного случая
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Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего директора гранитного завода в Учалах. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью. Дело было заведено по материалам расследования гострудинспекции и заключения судмедэкспертизы.

Инцидент произошел в конце июля этого года. На рабочего сверху упала часть расколотого камня, в результате чего мужчина получил тяжкий вред здоровью. По версии следствия, причиной несчастного случая стало попустительство руководителя предприятия – он должным образом не организовал подготовку работников по охране труда, а в инструкции не было описания безопасной расколки каменных блоков.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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