Две молодые девушки из Башкирии опрокинули квадроцикл

СЕГОДНЯ 07:57 2019-10-18T09:38:59+03:00

У водителя не было прав управления транспортным средством

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Накануне, 17 октября, в третьем часу ночи на трассе Уфа-Оренбург в окрестностях столицы Башкирии произошло ДТП с квадроциклом. Об этом рассказали в пресс-службе местной ГИБДД.

По данным дорожной полиции, транспортным средством управляла 18-летняя девушка. Позади нее сидела подруга того же возраста. При осуществлении разворота молодая уфимка не совладала с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулась.

Обе девушки получили различные травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу. При выяснении обстоятельств происшествия госавтоинспекторы узнали, что у квадроциклистки не было водительских прав, а машина не была зарегистрирована.

ИСТОЧНИК KP.RU