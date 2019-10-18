2019-10-18T07:26:03+03:00
Происшествия

37-летний житель Башкирии заплатит 200 тысяч за пьяное вождение

Свою вину он признал
Эльвина АПАРИНА
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В Иглинском межрайонном суде вынесли приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в том, что он несколько раз садился за руль будучи пьяным.

Как сообщили в прокуратуре, в июле 2019 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль автомобиля. До этого мужчину уже привлекали к ответственности за подобное.

В пути он был задержан инспекторами ДПС, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Подсудимый признал вину в совершении преступления.

Суд приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч рублей и лишил права заниматься деятельностью, где нужно управлять транспортом, сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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