37-летний житель Башкирии заплатит 200 тысяч за пьяное вождение
В Иглинском межрайонном суде вынесли приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в том, что он несколько раз садился за руль будучи пьяным.
Как сообщили в прокуратуре, в июле 2019 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль автомобиля. До этого мужчину уже привлекали к ответственности за подобное.
В пути он был задержан инспекторами ДПС, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Подсудимый признал вину в совершении преступления.
Суд приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч рублей и лишил права заниматься деятельностью, где нужно управлять транспортом, сроком на 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU