2019-10-18T07:11:24+03:00
Общество

2000 учителей не хватает в Башкирии

Зато выросло количество педагогов-психологов
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии по-прежнему стоит острая проблема нехватки учителей в школах. Со слов ректора БГПУ им. М. Акмуллы Салавата Сагитова, в дефиците учителя математики (368), английского языка (317), русского языка и литературы (280), начальных классов (252), физики (223), химии (146), физкультуры (116), биологии (107) и немецкого языка (105).

В данный момент специалисты рассматривают новые механизмы целевого обучения педагогов.

Зато увеличилось количество психологов и социальных педагогов. Психологов стало 551 (в прошлом году было 478), а соцпедагогов 530 (было 524). Самый большой прирост этих специалистов наблюдается в Уфе (16), в Туймазинском (10), Мелеузовском и Стерлитамакском (по 7) районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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