В Башкирии планируют запустить туристический портал

СЕГОДНЯ 06:52 2019-10-18T06:52:08+03:00

Его концепцию представили уже на совещании у главы РБ

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Власти Башкирии заговорили о создании туристического портала. Его концепцию уже представили вчера, 17 октября, на совещании у главы региона.

Планируется, что на сайте будет вся информация о регионе и его достопримечательностях, а также данные по туристическому сервису.

Радий Хабиров поставил задачу подготовить базовый вариант портала в течение двух недель. Уже позже сайт дополнят информацией о местах проживания, питания и др.

- Давайте запустим сайт 1 ноября. С этого момента начнётся его масштабное продвижение, - сказал Хабиров.

Он отметил, что к середине декабря власти должны получить готовый продукт, который будет полноценно работать.

ИСТОЧНИК KP.RU