В Башкирии планируют запустить туристический портал
Власти Башкирии заговорили о создании туристического портала. Его концепцию уже представили вчера, 17 октября, на совещании у главы региона.
Планируется, что на сайте будет вся информация о регионе и его достопримечательностях, а также данные по туристическому сервису.
Радий Хабиров поставил задачу подготовить базовый вариант портала в течение двух недель. Уже позже сайт дополнят информацией о местах проживания, питания и др.
- Давайте запустим сайт 1 ноября. С этого момента начнётся его масштабное продвижение, - сказал Хабиров.
Он отметил, что к середине декабря власти должны получить готовый продукт, который будет полноценно работать.
ИСТОЧНИК KP.RU