Жители Башкирии будут платить за отопление по-новому

СЕГОДНЯ 06:39 2019-10-18T10:09:19+03:00

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Некоторые жители Башкирии обнаружили в своих сентябрьских квитанциях на оплату ЖКХ нулевые цифры в строке «отопление». Это вызвало беспокойство у некоторых потребителей тепла – кто-то посчитал, что в следующем месяце ресурсоснабжающая компания может сделать перерасчет и платежка придет уже за два месяца. Эта информация не соответствует действительности. В пресс-службе БашРТС рассказали «Комсомолке» о том, почему так вышло.

- Если потребители увидели в квитанциях нулевые показатели, то значит, за этот учетный период их дома не отапливались. Все дело в том, что управляющие организации передают показания общедомовых приборов учета тепловой энергии не позднее 26 числа каждого месяца. В республике отопление стали давать в конце сентября, так что возможно, просто их дома не отапливались в этот период. А за октябрь, то есть за полный один месяц, начисления за отопление придет уже в объеме, исходя из переданных показаний ОДПУ - пояснили в ресурсоснабжающей организации.

ИСТОЧНИК KP.RU