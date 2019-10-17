«Шокировала своим добродушием»: в Уфе нашли самого вежливого кондуктора автобуса

СЕГОДНЯ 20:18 2019-10-17T20:18:11+03:00

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Жители Уфы предлагают руководству государственного перевозчика поощрить кондуктора автобуса №110С за добродушие и хорошее отношение к пассажирам. В социальных сетях появился пост с благодарностью в адрес женщины, которая каждый день выходит на маршрут, перевозящий уфимцев в Булгаково.

- Кондуктор, к сожалению, не знаю ее имени, шокировала своим добродушием и приветливостью. На протяжении всей поездки здоровалась с каждым пассажиром. Пожилых - рассаживала по местам и под руку помогала выйти с автобуса на остановках. Кто с тяжелой ношей - помогала затащить тележки и коляски в салон. Все люди глядя на нее улыбались и не могли поверить наверно в увиденное, - написала в одном из городских сообществ в соцсети уфимка.

По словам автора поста, кондуктор за свою работу заслуживает всяческих похвал и премию от начальства. Она поблагодарила добрую женщину за обслуживание и доброе сердце.

- Это по моему единственная кондуктор на всю Уфу, которая достойна ежемесячных премий, благодарностей и ордена за сердечную работу с населением! – подытожила пассажирка.

ИСТОЧНИК KP.RU