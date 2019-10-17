2019-10-17T19:17:07+03:00
Общество

В Башкирии ожидается похолодание, дождь со снегом и гололедица

Синоптики представили очередной прогноз погоды
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В предстоящую пятницу, 18 октября, в Башкирии прогнозируется пасмурная погода, местами дожди со снегом и гололедица. Синоптики обещают юго-западный и западный ветер 7-12 метров в секунду и туман на дорогах. Как известно, туман опускается, когда земля начинает остывать – в республике ожидается очередное похолодание.

Температура воздуха в Башкирии в последний рабочий день недели ночью опустится до 0, +5 градусов Цельсия, при про яснениях столбики термометров покажут -5ºС. Днем немного потеплеет – воздух прогреется до +6, +11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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