В Башкирии открылся мост через реку, который жители ждали триста лет

СЕГОДНЯ 18:32 2019-10-17T18:32:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 17 октября, в Караидельском районе Башкирии открыли новый автомобильный мост. Переправу возвели рядом с селом Караидель. На открытие важнейшего для местных жителей объекта приехал глава республики Радий Хабиров. По итогам поездки она написал пост в социальных сетях, где рассказал об истории этой переправы.

В эпоху Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева в этом месте был брод, который переходил еще национальный герой башкирского народа Салават Юлаев, а затем по той же дороге и через эту же переправу вели на каторгу других участников восстания.

- И с тех самых пор шли разговоры, что хорошо бы здесь построить мост. Сегодня мост через реку Караидель у одноимённого села открылся, а я надеюсь, что в дальнейшем мы будем решать столь важные инфраструктурные вопросы значительно быстрее, чем за 300 лет, - пошутил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU