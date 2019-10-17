2019-10-17T18:32:33+03:00
Политика

В Башкирии открылся мост через реку, который жители ждали триста лет

Переправу через Караидель построили всего за два года
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Сегодня, 17 октября, в Караидельском районе Башкирии открыли новый автомобильный мост. Переправу возвели рядом с селом Караидель. На открытие важнейшего для местных жителей объекта приехал глава республики Радий Хабиров. По итогам поездки она написал пост в социальных сетях, где рассказал об истории этой переправы.

В эпоху Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева в этом месте был брод, который переходил еще национальный герой башкирского народа Салават Юлаев, а затем по той же дороге и через эту же переправу вели на каторгу других участников восстания.

- И с тех самых пор шли разговоры, что хорошо бы здесь построить мост. Сегодня мост через реку Караидель у одноимённого села открылся, а я надеюсь, что в дальнейшем мы будем решать столь важные инфраструктурные вопросы значительно быстрее, чем за 300 лет, - пошутил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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