В Башкирии продолжают разыскивать счастливчика, выигравшего 18 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-17T17:43:36+03:00

Неизвестный победитель лотереи так и не пришел за выигрышем

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Неизвестный мужчина в Башкирии три года назад выиграл в лотерею 18 млн рублей. За выигрышем он до сих пор не пришел.

Как сообщают представители «Столото», победитель все еще не явился за своими честно выиграными деньгами. Если счастливчик все-таки не объявится, что 18 миллионов будут перечислены в бюджет.

По данным компании, победитель определился 30 апреля 2016 года. 179-й тираж «Жилищной лотереи» указал выигрышные числа: 58, 35, 63, 41 и 84. Лотерейный билет купили в одном из киосков, но номер телефона покупатель не оставил.

ИСТОЧНИК KP.RU