Под Уфой задержали закладчицу с партией синтетических наркотиков
В уфимской Шакше сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали молодую женщину. Собственный источник «КП-Уфа» рассказал, что во время досмотра правоохранители обнаружили у нее 15 полимерных пакетиков с синтетическими наркотиками.
Запрещенные вещества были изъяты. В доме закладчицы полицейские провели обыск – благо, далеко идти не пришлось: стражи порядка «приняли» 32-летнюю местную жительницу прямо около ее дома. После этого наркоторговку доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания.
Дознаватели возбудили уголовное дело по двум частям статьи «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Обвиняемую заключили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU