2019-10-17T16:32:04+03:00
Происшествия

Под Уфой задержали закладчицу с партией синтетических наркотиков

При себе у нее было 15 полимерных пакетиков с запрещенными веществами
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Молодую женщину задержали рядом с ее домомМолодую женщину задержали рядом с ее домом
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В уфимской Шакше сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали молодую женщину. Собственный источник «КП-Уфа» рассказал, что во время досмотра правоохранители обнаружили у нее 15 полимерных пакетиков с синтетическими наркотиками.

Запрещенные вещества были изъяты. В доме закладчицы полицейские провели обыск – благо, далеко идти не пришлось: стражи порядка «приняли» 32-летнюю местную жительницу прямо около ее дома. После этого наркоторговку доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания.

Дознаватели возбудили уголовное дело по двум частям статьи «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Обвиняемую заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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