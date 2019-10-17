Многодетный отец из Башкирии разбился на глазах у очевидцев

СЕГОДНЯ 15:52 2019-10-17T15:53:27+03:00

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Накануне в башкирском поселке Приютово произошел трагический нечастный случай – во время проведения кровельных работ в одном из жилых домов с крыши упал мужчина.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все случилось при очевидцах. По всей видимости, 53-летний рабочий не удержался на опасном участке крыши и сорвался. Свидетели происшествия сразу же вызвали медиков скорой помощи. Врачи успели погрузить пострадавшего в машину и отвезти в реанимационное отделение местной ЦРБ. Однако в самой больнице доктора были уже бессильны – мужчина скончался от полученных травм.

Известно, что погибший был рабочим по найму. Дома у него остались три ребенка: два мальчика и девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU