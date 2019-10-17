2019-10-17T15:53:27+03:00
Происшествия

Многодетный отец из Башкирии разбился на глазах у очевидцев

Мужчина занимался кровельными работами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

Накануне в башкирском поселке Приютово произошел трагический нечастный случай – во время проведения кровельных работ в одном из жилых домов с крыши упал мужчина.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все случилось при очевидцах. По всей видимости, 53-летний рабочий не удержался на опасном участке крыши и сорвался. Свидетели происшествия сразу же вызвали медиков скорой помощи. Врачи успели погрузить пострадавшего в машину и отвезти в реанимационное отделение местной ЦРБ. Однако в самой больнице доктора были уже бессильны – мужчина скончался от полученных травм.

Известно, что погибший был рабочим по найму. Дома у него остались три ребенка: два мальчика и девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Уфой задержали закладчицу с партией синтетических наркотиков
Качественные материалы и контроль на каждом этапе - залог успеха
Сверхурочные без оплаты и ответственная за спецодежду уборщица: в ЦРБ Башкирии выявили серьезные нарушения
Для дорожных служб Башкирии закупили 54 единицы дорожной техники
В одном из магазинов Башкирии продавались экстремистские книги
ВТБ и «Российская Гильдия Риэлторов» подписали соглашение о сотрудничестве
Суд в Уфе вынес приговор мужчине, который изнасиловал 10-летнюю девочку
В колледже рассказали, где находится пропавшая под Уфой студентка
«Не буду такой хабалкой как она!»: экс-кандидат на пост главы Башкирии вызвала на разборки Ксению Собчак
На проспекте Октября в Уфе обнаружили трупы мужчины и женщины
В день празднования 100-летия Мустая Карима полностью перекроют две улицы в центре Уфы
Возвращались домой: под Екатеринбургом погибли вахтовики из Башкирии
Радий Хабиров пообещал вручить приз за самый красивый башкирский танец
Под Уфой при столкновении с грузовиком насмерть разбился водитель внедорожника
«Ни весточки от дочки»: убитая горем мать из Башкирии разыскивает пропавшего ребенка
Житель Башкирии пытался изнасиловать свою пожилую мать
Роспотребнадзор обнаружил в двух реках Башкирии «незначительное превышение» вредных веществ
Эксперты выяснили, чего боятся жители Башкирии
Игрок «Салавата Юлаева» попал в топ-5 самых дорогих хоккеистов КХЛ
По улице Комсомольской в Уфе пустят новые маршруты
«У него семья, он не мог так поступить»: родственники уроженца Таджикистана, два года насиловавшего школьницу, выступили в его защиту
В Башкирии пьяный сожитель пациентки жестоко избил водителя скорой помощи
Пострадавшие в ДТП с маршруткой в Уфе получат компенсацию до двух миллионов рублей
Молодой уфимец спровоцировал погоню с мигалками по ночному городу
Территорию за Южным автовокзалом в Уфе застроят многоэтажками
Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»
В правительстве Башкирии обсудили институт бизнес-шерифов
«И че, что меня полиция ищет?»: 17-летняя девочка из Уфы прокомментировала свою пропажу