Многодетный отец из Башкирии разбился на глазах у очевидцев
Накануне в башкирском поселке Приютово произошел трагический нечастный случай – во время проведения кровельных работ в одном из жилых домов с крыши упал мужчина.
Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все случилось при очевидцах. По всей видимости, 53-летний рабочий не удержался на опасном участке крыши и сорвался. Свидетели происшествия сразу же вызвали медиков скорой помощи. Врачи успели погрузить пострадавшего в машину и отвезти в реанимационное отделение местной ЦРБ. Однако в самой больнице доктора были уже бессильны – мужчина скончался от полученных травм.
Известно, что погибший был рабочим по найму. Дома у него остались три ребенка: два мальчика и девочка.
ИСТОЧНИК KP.RU