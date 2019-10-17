Качественные материалы и контроль на каждом этапе - залог успеха

СЕГОДНЯ 15:52 2019-10-17T16:22:44+03:00

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Как сообщает bashinform.ru, покупая новую квартиру все хотят видеть её комфортной, уютной и индивидуальной. Большинство людей уже не устраивают стандартные решения по отделке с ремонтом и при таком положении дел оптимальным вариантом является покупка квартиры с предчистовой отделкой.

-Мы находимся в диалоге со своими клиентами не только на этапе покупки, но и после совершения сделки. Получая от клиентов обратную связь по приёмке квартир и вопросы возникающие у них в дальнейшем во время ремонта, мы выбрали вариант улучшенной черновой отделки, для передачи квартир клиентам. Для удобства клиентов и экономии их времени и сил мы берём на себя всю грязную работу. Наши специалисты укладывают шумоизоляцию, заливают полусухую стяжку, штукатурят стены, устанавливают импортные комплектующие: радиаторы отопления, окна и входную дверь, которые вам не придётся менять и они прослужат не одно десятилетие. По факту вам при получении ключей остаётся только определиться с дизайном квартиры и сделать чистовую отделку, то есть постелить полы, отшпаклевать стены и наклеить обои, - рассказал Тимур Гадеев, генеральный директор строительной компании «Первый Трест».

Преимущества улучшенной черновой отделки неоспоримы:

-В строительстве много профессиональных нюансов, а для нас нет мелочей. Заботясь о вашем комфорте мы используем только качественные и экологически чистые материалы от мировых производителей, например, в наших домах мы устанавливаем окна международного концерна DECEUNINCK и радиаторы, одних из крупнейших производителей отопительной техники, немецкого концерна Buderus и финской компании Purmo. А эксклюзивные условия сотрудничества с партнёрами, позволяют нам контролировать качество производства используемых материалов. – отметил Тимур Гадеев, генеральный директор строительной компании «Первый Трест».

Напомним, что на сегодняшний день, ГК «Первый Трест» единственный застройщик в Уфе устанавливающий на своих объектах окна из немецких комплектующих. Срок эксплуатации используемого профиля DECEUNINCK системной линейки Баутэк НЕО составляет более 40 лет, а уплотнения – более 20 лет. Благодаря своему уникальному химическому составу профиль относится к классу морозостойких и выдерживает диапазон температур от -60 до +75С. К тому же согласно Экспертному заключению (ЭЗ №1515/УДП от 31.10.2011) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, окна БАУТЕК, изготовленные из ПВХ-профиля, являются экологически чистым продуктом, безопасным для здоровья человека.

-Мы заботимся о комфорте будущих жильцов и поэтому строго следим за качеством возводимого жилья на каждом этапе строительства, последовательно и ответственно придерживаясь выработанных нами высоких стандартов. – подытожил Тимур Гадеев, генеральный директор строительной компании «Первый Трест».

Если вы хотите жить качественном доме от надёжного застройщика вас ждут в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. Коммунистическая, 107, ул. Энтузиастов, 20/1 и ТЦ «Мега».

Задать все интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.

Если для покупки квартиры вы хотите использовать деньги от продажи вторичной недвижимости обращайтесь в офис по продаже вторичной недвижимости и Trade-in по адресу г. Уфа, ул. Достоевского, 68.

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