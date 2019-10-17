Сверхурочные без оплаты и ответственная за спецодежду уборщица: в ЦРБ Башкирии выявили серьезные нарушения

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-17T15:30:05+03:00

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В очередной больнице Башкирии Гострудинспекция выявила ряд серьезных нарушений. Сотрудники надзорного ведомства завершили внеплановую проверку подразделения скорой помощи в Месягутовской ЦРБ Дуванского района.

Инспекторы выяснили, что водитель «скорой» сверхурочно отработал за пять месяцев более четырехсот часов при норме в 120 в год. За дополнительные часы свои деньги не получили фельдшеры и другие сотрудники неотложки. Работодатель также не вел точный учет продолжительности сверхурочной работы, что в свою очередь отражалось на оплате труда.

В Месягутовской ЦРБ были выявлены нарушения в сфере труда: медикам не выдавалась спецодежда и другие средства индивидуальной защиты. Фельдшеры обходились без хлопчатобумажных костюмов, резиновых перчаток и респираторов. У водителей машин «скорой» отсутствовали сигнальные жилеты и защитные костюмы. В больнице даже не было человека, который был бы ответственным за выдачу спецодежды. Руководство медучреждение назначило уборщицу, которая не является должностным лицом, заведовать «учетом и контролем за выдачей СИЗ».

В отношении работодателя, ответственного за все перечисленные нарушения, было возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU