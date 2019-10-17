2019-10-17T14:31:37+03:00
Общество

Для дорожных служб Башкирии закупили 54 единицы дорожной техники

По словам руководителя гостранса, республика готова к предстоящей зиме
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Сегодня, 17 октября, «Башкиравтодору» вручили ключи от новой дорожной техники. «Торжественная церемония», как сообщает пресс-служба правительства республики, состоялась под Уфой, в деревне Мокроусово. На мероприятии присутствовали руководитель региона Радий Хабиров и исполняющий обязанности председателя гостранса Тимур Мухаметьянов.

По словам главы дорожного ведомства, инфраструктура Башкирии полностью готова к предстоящей зиме. Новая техника и запасы песчано-соляных смесей обеспечат своевременную очистку дорог от снега.

Всего в автопарк «Башкиравтодора» поступило 54 машины. Среди них грейдеры, тракторы, самосвалы, экскаваторы и погрузчики. Технику задействуют при ремонте, строительстве и содержании дорог как регионального, так и местного назначения. Спецмашины распределят в 36 филиалах предприятия по всей республике.

Всего в 2019 году было закуплено 97 единиц техники на 500 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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