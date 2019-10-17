В одном из магазинов Башкирии продавались экстремистские книги

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-17T13:56:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Заинчуринского района обнаружила в продаже местного магазина книги экстремистского характера, которые находятся в перечне запрещенных материалов. Об этом рассказали в пресс-службе районной прокуратуры.

Какого именно содержания были книги, в надзорном ведомстве не уточнили. В отношении индивидуального предпринимателя, владеющего торговой точкой, было возбуждено административное дело по статье «производство и распространение экстремистских материалов». Суд оштрафовал бизнесмена на две тысячи рублей. Книги были конфискованы.

ИСТОЧНИК KP.RU