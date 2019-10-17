В одном из магазинов Башкирии продавались экстремистские книги
В отношении предпринимателя, который продавал запрещенные материалы, возбудили дело
На запрещенные материалы обратили внимание сотрудники прокуратуры
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Прокуратура Заинчуринского района обнаружила в продаже местного магазина книги экстремистского характера, которые находятся в перечне запрещенных материалов. Об этом рассказали в пресс-службе районной прокуратуры.
Какого именно содержания были книги, в надзорном ведомстве не уточнили. В отношении индивидуального предпринимателя, владеющего торговой точкой, было возбуждено административное дело по статье «производство и распространение экстремистских материалов». Суд оштрафовал бизнесмена на две тысячи рублей. Книги были конфискованы.
ИСТОЧНИК KP.RU