«Не буду такой хабалкой как она!»: экс-кандидат на пост главы Башкирии вызвала на разборки Ксению Собчак

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-17T11:52:17+03:00

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Экс-кандидат на пост главы Башкирии Сания Тимасова на своей личной странице в Facebook разразилась критикой в адрес известной ведущей и журналистки Ксении Собчак.

Согласно тексту публикации, Тимасову возмутили две вещи: что ее сравнивают с Собчак и что та оскорбила политика Ильдара Резяпова из Башкирии. Недавно Ксения назвала последнего «мудаком», а тот, в свою очередь попросил прокуратуру проверить слова Собчак.

– У меня просто нет слов и я вообще не понимаю зачем меня с ней сравнивают! Я никогда не была и не буду такой хабалкой как она! Я не знаю каким местом она получала образование, но видимо в одно ухо влетало, а в другое вылетало, – написала в своем посте Тимасова. – Почему-то мой жизненный путь в последнее время сравнивают с ее, мол, подражаю, мол уфимская Собчак. Увы и ах, друзья, я по сравнению с Ксенией Анатольевной «монашка». Так что прошу впредь не называть меня так, для меня это позор!

Тимасова заявила, что «требует» от Ксении публичных извинений перед Резяповым. Модель настаивает, чтобы телеведущая приехала в республику: «Если в силу своей невоспитанности она посчитает это стрелкой – пусть так и будет, – подытожила уфимка. – Поговорим как экс-кандидат с экс-кандидатом! А то, я смотрю, управу на неё найти не могут!»

ИСТОЧНИК KP.RU