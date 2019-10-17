2019-10-17T08:48:04+03:00
Происшествия

Под Уфой при столкновении с грузовиком насмерть разбился водитель внедорожника

ДТП произошло на федеральной трассе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Накануне днем в Уфимском районе произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает региональная госавтоиснпекция, на 1326 километре федеральной трассы Москва-Уфа столкнулись бортовая «Газель» и встречный Datsun on-DO. Грузовиков управлял 31-летний житель Кушнаренковского района, а внедорожником – 39-летний уфимец.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

При столкновении водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до прибытия сотрудников скорой помощи.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 17 ДТП, в которых один человек погиб и 18 – пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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