2019-10-17T08:56:16+03:00
Общество

Роспотребнадзор обнаружил в двух реках Башкирии «незначительное превышение» вредных веществ

Специалисты продолжают мониторинг воды после аварии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в воде рек Изяк и Уфа «незначительное превышение» вредных веществ. Об этом надзорное ведомство сообщило накануне.

Сотрудники Роспотребнадзора осуществляют мониторинг водных объектов и питьевой воды в Башкирии. С 10 по 13 октября было отобрано 14 проб из рек Кызмышла, Уфа, Изяк, Белая, Потеха и Большой Изяк, а также шесть проб почвы и 11 проб центральных систем водоснабжения.

Как показали лабораторные исследования, пробы питьевой воды соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических норм. А вот с водоемами есть проблемы: исследование 4 проб из 14 показали, что в реках Изяк и Уфа «обнаружено незначительное превышение по ряду показателей». Это незначительное превышение никак не влияет на качество питьевой воды для населения. Исследование отобранной почвы все еще ведется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Радий Хабиров пообещал вручить приз за самый красивый башкирский танец
Под Уфой при столкновении с грузовиком насмерть разбился водитель внедорожника
«Ни весточки от дочки»: убитая горем мать из Башкирии разыскивает пропавшего ребенка
Житель Башкирии пытался изнасиловать свою пожилую мать
Эксперты выяснили, чего боятся жители Башкирии
Игрок «Салавата Юлаева» попал в топ-5 самых дорогих хоккеистов КХЛ
По улице Комсомольской в Уфе пустят новые маршруты
«У него семья, он не мог так поступить»: родственники уроженца Таджикистана, два года насиловавшего школьницу, выступили в его защиту
В Башкирии пьяный сожитель пациентки жестоко избил водителя скорой помощи
Пострадавшие в ДТП с маршруткой в Уфе получат компенсацию до двух миллионов рублей
Молодой уфимец спровоцировал погоню с мигалками по ночному городу
Территорию за Южным автовокзалом в Уфе застроят многоэтажками
Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»
В правительстве Башкирии обсудили институт бизнес-шерифов
«И че, что меня полиция ищет?»: 17-летняя девочка из Уфы прокомментировала свою пропажу