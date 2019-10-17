Роспотребнадзор обнаружил в двух реках Башкирии «незначительное превышение» вредных веществ

СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-17T08:56:16+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в воде рек Изяк и Уфа «незначительное превышение» вредных веществ. Об этом надзорное ведомство сообщило накануне.

Сотрудники Роспотребнадзора осуществляют мониторинг водных объектов и питьевой воды в Башкирии. С 10 по 13 октября было отобрано 14 проб из рек Кызмышла, Уфа, Изяк, Белая, Потеха и Большой Изяк, а также шесть проб почвы и 11 проб центральных систем водоснабжения.

Как показали лабораторные исследования, пробы питьевой воды соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических норм. А вот с водоемами есть проблемы: исследование 4 проб из 14 показали, что в реках Изяк и Уфа «обнаружено незначительное превышение по ряду показателей». Это незначительное превышение никак не влияет на качество питьевой воды для населения. Исследование отобранной почвы все еще ведется.

ИСТОЧНИК KP.RU