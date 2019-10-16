Молодой уфимец спровоцировал погоню с мигалками по ночному городу

СЕГОДНЯ 17:59 2019-10-16T17:59:02+03:00

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Сегодня, в ночь на 16 октября, жителей исторического центра Уфы разбудили визг шин по асфальту и оглушительные сирены. Как оказалось, примерно в 01.30 инспекторы ДПС заметили автомобиль «Хендай Солярис», двигавшийся с явным превышением скорости. На требование дорожных полицейских остановиться водитель не отреагировал, а лишь надавил на педаль газа. Началась погоня.

Задержали лихача только на улице Бехтерева. Как оказалось, 20-летний водитель каршерингового авто был не только сильно пьян, но и ранее лишен водительских прав за нетрезвую езду.

- В настоящее время решается вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Дело будет рассмотрено в мировом суде, - уточнили в пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU