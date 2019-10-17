2019-10-17T07:08:04+03:00
Общество

По улице Комсомольской в Уфе пустят новые маршруты

Таким образом власти собираются разгрузить проспект Октября
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Часть маршрутов с проспекта Октября могут перенести на КомсомольскуюЧасть маршрутов с проспекта Октября могут перенести на Комсомольскую
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По улице Комсомольской в Уфе после реконструкции, конец которой запланирован на 2021 год, запустят дополнительные маршруты общественного транспорта. В настоящий момент по улице проезжают автобусы №39, №224 и №202.

Начальник управления транспорта администрации города Ильдар Юланов рассказал «Башинформу», что решение было принято в связи с двумя факторами. Во-первых, нынешние три маршрута, пролегающие по Комсомольской, не справляются с пассажиропотоком. Людям, в том числе проживающим в прилегающих к улице домах, приходится идти на остановки по линии проспекта Октября.

В свою очередь на одной из главных транспортных артерий Уфы есть свои проблемы. В частности, участок от остановки «Аграрный университет» до «Спортивной» является наиболее загруженным общественным транспортом. Данную проблему может решить перераспределение части маршрутов по параллельным улицам, а в первую очередь – по Комсомольской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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