Территорию за Южным автовокзалом в Уфе застроят многоэтажками

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-16T19:09:40+03:00

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Сегодня, 16 октября, на заседании горсовета депутаты назначили общественные обсуждения по проекту планировки нового квартала в Октябрьском районе. Расположенный за Южным автовокзалом, он будет ограничен четырьмя улицами: Рихарда Зорге, имени города Галле, Большой Гражданской и Братьев Кадомцевых.

Здесь, на площади в 12,39 гектаров, застройщик планирует разместить три высотки от 18 до 25 этажей. По предварительной оценке, в домах смогут проживать 1270 человек. Для жителей построят общеобразовательную школу на 1100 мест и детсад, которые расположится в отдельном здании (60 мест) и пристроенном помещении (40 мест).

Не обойдется без сносов построек. Так, в ходе строительства, по данным UfacityNews.ru, придется избавиться от здания МУП «Горзеленхоз», который перенесут в экопарк между Миловкой и Романовкой, а также от магазинов, складов и заправки КПД.

Южный автовокзал продолжит функционировать, как и раньше, однако часть его территории будет отдана под благоустройство. Разработчик проекта мотивировал это тем, что услугами вокзала пользуются все меньше людей.

ИСТОЧНИК KP.RU