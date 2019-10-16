В правительстве Башкирии обсудили институт бизнес-шерифов

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-16T16:08:15+03:00

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15 октября в правительстве Башкирии обсудили недавно созданный институт бизнес-шерифов. Представители новой должности фактически являются заместителями глав администрации городов и районов республики с четко поставленной целью – создание благоприятной атмосферы для предпринимателей.

В ходе заседания в правительстве выступил исполняющий обязанности премьер-министра РБ Андрей Назаров. Он отметил, что для успешного бизнеса необходимы три составляющие: выгода, безопасность и комфортность.

– Где и как бизнесу выгодно работать, куда вложить средства, предприниматель выбирает сам, – сказал Андрей Назаров. – А вот безопасность ведения бизнеса, комфортные условия для работы как раз должны создавать государство и муниципалитеты, в том числе и бизнес-шерифы.

Римма Бойцова, руководитель госкомитета по предпринимательству и туризму рассказала о формировании института бизнес-шерифов. На эти должности, по ее словам, пришли новые лица, «пользующиеся доверием и авторитетом» среди предпринимателей. Бойцова призвала шерифов детально разбираться с каждым случаем прекращения предпринимательской деятельности в Башкирии.

Андрей Назаров предложил установить контакты между бизнес-шерифами и представителями республики в других регионах России и странах-партнерах. Для этих целей в правительстве создадут отдел для работы с новым институтом.

ИСТОЧНИК KP.RU