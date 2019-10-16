«И че, что меня полиция ищет?»: 17-летняя девочка из Уфы прокомментировала свою пропажу

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-16T15:51:59+03:00

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Накануне, 15 октября, на сайте МВД Башкирии появилась ориентировка на пропавшую Зарему Мусину. Правоохранители сообщали, что 17-летняя студентка Башкирского агропромышленного колледжа ушла из общежития в селе Михайловка 10 октября и с тех пор не объявлялась.

Корреспонденту «КП-Уфа» удалось найти Зарему в социальной сети. При этом девушка находилась онлайн и даже отвечала на сообщения. Как оказалось, она в курсе, что ее ищут, однако это ее совсем не смущает. На резонное напоминание о том, что в ее поисках участвуют полицейские, последовал исчерпывающий ответ: «И че, что меня полиция ищет? Все же нормально же».

фото: соцсети

После непродолжительной беседы Зарема перестала отвечать. Зато на контакт пошли в Башкирском агроколледже, в котором она учится уже третий год. Именно сотрудники учебного заведения обратились в полицию с заявлением о пропаже студентки. Выяснилось, что девушка выросла в детском доме и до этого не раз сбегала.

– Позавчера нам позвонили с Уфимского РУВД и сообщили, что с ней созвонились, и она сказала: «Я не буду и не хочу учиться, я туда (в общежитие – прим. авт.) не поеду». Я звоню – она мне не отвечает, пишем ВКонакте – читает и молчит, – рассказал специалист по воспитательной работе колледжа. – Она периодически вот так приходит-уходит, переночует, покушает, себя в порядок приведет – уйдет. Родителей у нее нет. Мама умерла.

Педагог также рассказала, что девушка была сама по себе и ни с кем в колледже не общалась. Друзья у нее остались только со времен пребывания в детском доме. Возможно, именно с ними она сейчас и проводит время.

Сотрудница учебного заведения добавила в конце разговора, что от нерадивой студентки требуется только приехать в колледж, написать заявление об отчислении, «раз не хочет человек учиться».

фото: ориентировка МВД

Пока девушка находится в розыски, публикуем ту самую ориентировку МВД. Приметы Заремы: на вид 18-19 лет, рост 158 см, волосы русые длинные, глаза голубые, губы тонкие, коренастая, спортивного телосложения. Была одета в спортивный костюм, трико темно-синего цвета с белыми лампасами, толстовку серо-красного цвета, кроссовки белые. С собой была черная поясная сумка.

МВД просит всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, позвонить по одному из телефонов: 8-987-58-87-372, 02, 020, 002.

ИСТОЧНИК KP.RU