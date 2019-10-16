Уфимка на внедорожнике потеряла управление и протаранила столб

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-16T14:58:19+03:00

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Минувшей ночью в столице Башкирии произошло ДТП с пострадавшим. О дорожном инциденте рассказали в пресс-службе уфимской ГИБДД.

По предварительной информации, 37-летняя женщина за рулем Mitsubishi Outlander во время движения по улице Александра Невского в сторону Первомайской потеряла управление и въехала в столб дорожного освещения. При столкновении уфимка получила повреждения.

Врачи «скорой» доставили водительницу в ближайшую больницу. К счастью, травмы оказались не настолько серьезными. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU