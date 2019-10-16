2019-10-16T14:58:19+03:00
Происшествия

Уфимка на внедорожнике потеряла управление и протаранила столб

Водительницу доставили в ближайшую больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ГИБДД по Уфефото: ГИБДД по Уфе
Изменить размер текста:

Минувшей ночью в столице Башкирии произошло ДТП с пострадавшим. О дорожном инциденте рассказали в пресс-службе уфимской ГИБДД.

По предварительной информации, 37-летняя женщина за рулем Mitsubishi Outlander во время движения по улице Александра Невского в сторону Первомайской потеряла управление и въехала в столб дорожного освещения. При столкновении уфимка получила повреждения.

Врачи «скорой» доставили водительницу в ближайшую больницу. К счастью, травмы оказались не настолько серьезными. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В правительстве Башкирии обсудили институт бизнес-шерифов
«И че, что меня полиция ищет?»: 17-летняя девочка из Уфы прокомментировала свою пропажу
В Башкирии во время рыбалки утонул мужчина
В УГНТУ откроется «Точка кипения»
Рядом с хоккейным стадионом в Уфе нашли труп молодого человека
В Уфе пройдет Форум этнической музыки «Мусафир»
Муфтием Башкирии избрали Айнура Биргалина
Многодетным семьям в Башкирии начали выдавать удостоверения
Уфимец надругался над живущей по соседству 14-летней девочкой
В Уфе на полтора месяца перекрыли улицу в историческом центре
Суд в Уфе рассмотрит дело Элины Сомовой, обвиняемой в истязании четверых детей
В Башкирии молодая девушка с мигренью пыталась забить арматурой врача «скорой»
Толпа школьников из Уфы напала на ветерана войны
«Сидит уже долго»: башкирский Хатико не отходит от тела сбитого товарища несколько дней
В Уфе планируют построить поликлинику за миллиард рублей
Красавица из Башкирии своим образом покорила создателей кукол «Барби»
В Башкирии две пенсионерки попали под колеса авто
В Башкирии 47 женщин получили медали «Материнская слава»
На стройке в Уфе погиб рабочий
Уфимского мажора на дорогой иномарке лишили прав
Снег и дожди: в Башкирии испортится погода