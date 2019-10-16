2019-10-16T14:16:39+03:00
Происшествия

В Башкирии во время рыбалки утонул мужчина

Тело погибшего вытащили спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
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О происшествии спасателям рассказал очевидецО происшествии спасателям рассказал очевидец
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Сегодня утром, 16 октября, на реке Ай Мечетлинского района произошел несчастный случай – во время рыбалки утонул 56-летний мужчина.

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, трагический инцидент случился около села Дуван-Мечетлино. Сообщение о погибшем спасатели получили от очевидца происшествия.

На поисково-спасательные работы выезжали сотрудники аварийного ведомства. Они извлекли тело несчастного из воды. В пресс-службе ГК по ЧС сообщили, что в осенний период количество несчастных случаев на рыбалке повышается.

– Вода в это время уже холодная, и в случае, если лодка перевернулась, и рыбак упал в воду, намокшая теплая одежда потянет его вниз, сковывая движения, – пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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