В Башкирии во время рыбалки утонул мужчина
Сегодня утром, 16 октября, на реке Ай Мечетлинского района произошел несчастный случай – во время рыбалки утонул 56-летний мужчина.
По данным госкомитета Башкирии по ЧС, трагический инцидент случился около села Дуван-Мечетлино. Сообщение о погибшем спасатели получили от очевидца происшествия.
На поисково-спасательные работы выезжали сотрудники аварийного ведомства. Они извлекли тело несчастного из воды. В пресс-службе ГК по ЧС сообщили, что в осенний период количество несчастных случаев на рыбалке повышается.
– Вода в это время уже холодная, и в случае, если лодка перевернулась, и рыбак упал в воду, намокшая теплая одежда потянет его вниз, сковывая движения, – пояснили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU