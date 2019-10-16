Рядом с хоккейным стадионом в Уфе нашли труп молодого человека

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-16T13:29:05+03:00

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В Уфе в парке за дворцом спорта горожане обнаружили труп молодого человека. Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что страшная находка была сделана накануне днем в лесном массиве, в двухстах метрах от хоккейного стадиона.

Прибывшие на место происшествия правоохранители из МВД и СК смогли установить личность погибшего – им оказался 28-летний парень, уроженец села Верхние Киги. По данным собеседника, он покончил с собой. Что подтолкнуло молодого человека на столь необдуманный поступок, выяснят стражи порядка. Тело передано на судебно-медицинское исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU