Муфтием Башкирии избрали Айнура Биргалина
Сегодня, 16 октября, в столице Башкирии прошел перевыборный съезд Духовного управления мусульман (ДУМ), на котором избрали муфтием республики Айнура Биргалина. Он был единственным кандидатом на этот пост.
В заседании приняли участие 152 представителя мусульманского духовенства со всех районов и городов Башкирии. Большинством голосов они избрали Айнура Биргалина на пост председателя-муфтия ДУМ. Затем участники пленума приняли изменения в уставе организации. Новая редакция предполагает расширение полномочий духовенства на местах и «создание механизмов представительства мнения мусульман в ходе определения стратегии и практических деятельности духовного управления».
Согласно уставу, председатель ДУМ РБ избирается на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU