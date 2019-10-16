Муфтием Башкирии избрали Айнура Биргалина

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-16T12:50:05+03:00

Биргален будет руководить ДУМ в ближайшие пять лет Фото: Рустем АХУНОВ

Он был единственным кандидатом на этот пост

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Сегодня, 16 октября, в столице Башкирии прошел перевыборный съезд Духовного управления мусульман (ДУМ), на котором избрали муфтием республики Айнура Биргалина. Он был единственным кандидатом на этот пост.

В заседании приняли участие 152 представителя мусульманского духовенства со всех районов и городов Башкирии. Большинством голосов они избрали Айнура Биргалина на пост председателя-муфтия ДУМ. Затем участники пленума приняли изменения в уставе организации. Новая редакция предполагает расширение полномочий духовенства на местах и «создание механизмов представительства мнения мусульман в ходе определения стратегии и практических деятельности духовного управления».

Согласно уставу, председатель ДУМ РБ избирается на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU