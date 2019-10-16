Многодетным семьям в Башкирии начали выдавать удостоверения
Власти Башкирии начали выдавать многодетным семьям специальные удостоверения. Документ позволит родителям получать различные скидки и льготы, в том числе в магазинах, развлекательных центрах, музеях и театра. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.
В министерстве сообщили, что для получения удостоверения в день обращения необходимо обратиться в филиал республиканского центра соцподдержки населения. Жители также могут прийти в любой офис МФЦ, но в данном случае документ придется дожидаться около десяти дней.
Чтобы получить удостоверение, при себе нужно иметь несколько документов: паспорта обоих родителей, свидетельство о браке (или о его расторжении), справка о состоянии семьи, свидетельство о рождении всех детей, а также их паспорта (при наличии).
– Если в семье есть приемные дети или дети, взятые под опеку, то нужны соответствующие решения муниципальных органов; в случае, если сведения об отце внесены в свидетельство о рождении ребенка на основании заявления матери, то нужна соответствующая справка, выданная органом ЗАГС, – пояснили в Минтруда.
В органы соцзащиты или в МФЦ нужно принести оригиналы документов. Специалисты их отсканируют и тут же вернут.
ИСТОЧНИК KP.RU