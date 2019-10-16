2019-10-16T13:12:02+03:00
Общество

Многодетным семьям в Башкирии начали выдавать удостоверения

Документ даст право на скидки и льготы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Новый документ смогут получить все многодетные семьиНовый документ смогут получить все многодетные семьи
Изменить размер текста:

Власти Башкирии начали выдавать многодетным семьям специальные удостоверения. Документ позволит родителям получать различные скидки и льготы, в том числе в магазинах, развлекательных центрах, музеях и театра. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

В министерстве сообщили, что для получения удостоверения в день обращения необходимо обратиться в филиал республиканского центра соцподдержки населения. Жители также могут прийти в любой офис МФЦ, но в данном случае документ придется дожидаться около десяти дней.

Чтобы получить удостоверение, при себе нужно иметь несколько документов: паспорта обоих родителей, свидетельство о браке (или о его расторжении), справка о состоянии семьи, свидетельство о рождении всех детей, а также их паспорта (при наличии).

– Если в семье есть приемные дети или дети, взятые под опеку, то нужны соответствующие решения муниципальных органов; в случае, если сведения об отце внесены в свидетельство о рождении ребенка на основании заявления матери, то нужна соответствующая справка, выданная органом ЗАГС, – пояснили в Минтруда.

В органы соцзащиты или в МФЦ нужно принести оригиналы документов. Специалисты их отсканируют и тут же вернут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии во время рыбалки утонул мужчина
В УГНТУ откроется «Точка кипения»
Рядом с хоккейным стадионом в Уфе нашли труп молодого человека
В Уфе пройдет Форум этнической музыки «Мусафир»
Муфтием Башкирии избрали Айнура Биргалина
Уфимец надругался над живущей по соседству 14-летней девочкой
В Уфе на полтора месяца перекрыли улицу в историческом центре
Суд в Уфе рассмотрит дело Элины Сомовой, обвиняемой в истязании четверых детей
В Башкирии молодая девушка с мигренью пыталась забить арматурой врача «скорой»
Толпа школьников из Уфы напала на ветерана войны
«Сидит уже долго»: башкирский Хатико не отходит от тела сбитого товарища несколько дней
В Уфе планируют построить поликлинику за миллиард рублей
Красавица из Башкирии своим образом покорила создателей кукол «Барби»
В Башкирии две пенсионерки попали под колеса авто
В Башкирии 47 женщин получили медали «Материнская слава»
На стройке в Уфе погиб рабочий
Уфимского мажора на дорогой иномарке лишили прав
Снег и дожди: в Башкирии испортится погода