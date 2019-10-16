Многодетным семьям в Башкирии начали выдавать удостоверения

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-16T13:12:02+03:00

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Власти Башкирии начали выдавать многодетным семьям специальные удостоверения. Документ позволит родителям получать различные скидки и льготы, в том числе в магазинах, развлекательных центрах, музеях и театра. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

В министерстве сообщили, что для получения удостоверения в день обращения необходимо обратиться в филиал республиканского центра соцподдержки населения. Жители также могут прийти в любой офис МФЦ, но в данном случае документ придется дожидаться около десяти дней.

Чтобы получить удостоверение, при себе нужно иметь несколько документов: паспорта обоих родителей, свидетельство о браке (или о его расторжении), справка о состоянии семьи, свидетельство о рождении всех детей, а также их паспорта (при наличии).

– Если в семье есть приемные дети или дети, взятые под опеку, то нужны соответствующие решения муниципальных органов; в случае, если сведения об отце внесены в свидетельство о рождении ребенка на основании заявления матери, то нужна соответствующая справка, выданная органом ЗАГС, – пояснили в Минтруда.

В органы соцзащиты или в МФЦ нужно принести оригиналы документов. Специалисты их отсканируют и тут же вернут.

ИСТОЧНИК KP.RU