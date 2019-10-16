2019-10-16T11:35:37+03:00
Происшествия

Уфимец надругался над живущей по соседству 14-летней девочкой

Полицейские смогли задержать преступника спустя полгода
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девочка жила в том же доме, что и ее обидчикДевочка жила в том же доме, что и ее обидчик
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Уфимские полицейские спустя полгода задержали подозреваемого в растлении 14-летней девочки.

По данным собственного источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, 40-летний уфимец надругался над тогда еще семиклассницей в международный женский день. Где и при каких обстоятельствах произошло преступление, собеседник не уточнил.

Стражам порядка удалось задержать насильника полгода спустя – буквально вчера, 15 октября, его доставили в отдел полиции. Как оказалось, все это время он жил в том же доме, что и жертва. Квартира задержанного располагалась несколькими этажами ниже. Возможно, именно там изверг и совершил злодеяние.

На допросе мужчина дал признательные показания. В настоящий момент он находится в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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