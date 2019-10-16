Уфимец надругался над живущей по соседству 14-летней девочкой
Уфимские полицейские спустя полгода задержали подозреваемого в растлении 14-летней девочки.
По данным собственного источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, 40-летний уфимец надругался над тогда еще семиклассницей в международный женский день. Где и при каких обстоятельствах произошло преступление, собеседник не уточнил.
Стражам порядка удалось задержать насильника полгода спустя – буквально вчера, 15 октября, его доставили в отдел полиции. Как оказалось, все это время он жил в том же доме, что и жертва. Квартира задержанного располагалась несколькими этажами ниже. Возможно, именно там изверг и совершил злодеяние.
На допросе мужчина дал признательные показания. В настоящий момент он находится в следственном изоляторе.
ИСТОЧНИК KP.RU