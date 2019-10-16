В Уфе на полтора месяца перекрыли улицу в историческом центре
В пресс-службе уфимской администрации рассказали о перекрытии улицы в историческом центре города.
Ограничение движения по улице Мустая Карима ограничат на полтора месяца: с сегодняшнего дня, 16 октября, до 29 ноября. Дорожные службы перекрыли участок проезжей части от улицы Коммунистической до территории парка имени Ивана Якутова.
В мэрии напомнили, что с текущего года на улице Мустая Карима проходит капитальные ремонт. Проект реализуют в четыре этапа на участках от Коммунистической до Чернышевского, далее – до Достоевского, Революционной и парка Якутова. Работы на улице протяженностью 1,2 километра власти планируют завершить в течение двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU