2019-10-16T11:02:50+03:00
Общество

В Уфе на полтора месяца перекрыли улицу в историческом центре

Водителям придется выбирать пути объезда улицы Мустая Карима
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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В пресс-службе уфимской администрации рассказали о перекрытии улицы в историческом центре города.

Ограничение движения по улице Мустая Карима ограничат на полтора месяца: с сегодняшнего дня, 16 октября, до 29 ноября. Дорожные службы перекрыли участок проезжей части от улицы Коммунистической до территории парка имени Ивана Якутова.

В мэрии напомнили, что с текущего года на улице Мустая Карима проходит капитальные ремонт. Проект реализуют в четыре этапа на участках от Коммунистической до Чернышевского, далее – до Достоевского, Революционной и парка Якутова. Работы на улице протяженностью 1,2 километра власти планируют завершить в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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