Суд в Уфе рассмотрит дело Элины Сомовой, обвиняемой в истязании четверых детей

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-16T10:42:50+03:00

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Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 47-летней Элины Сомовой. Она обвиняется в том, что на протяжении десяти лет истязала четверых детей: двоих родных и двоих приемных.

О том, что предположительно творила с детьми Сомова, стало известно только этой весной. По версии следствия, она регулярно избивала своих чад, ударяла их головой об стол и стены, обливала контрастным душем, оставляла во время холодов на балконе без верхней одежды, морила голодом и запрещала есть мясо.

Отцу о происходящем ничего не было известно. Женщина запрещала детям что-либо ему рассказывать. В настоящий момент родные 14-летняя девочка и 11-летний мальчик живут с папой. Приемных детей – двоих мальчиков 10 и 7 лет – передали под временную опеку.

В ходе следствия обвиняемая не признала свою вину. Уголовное дело вскоре будет передано в Кировский районный суд.

– Кроме того, прокуратура в судебном порядке оспаривает решения об усыновлении приемных детей и их передаче под временную опеку матери обвиняемой, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU