Толпа школьников из Уфы напала на ветерана войны

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-16T10:35:35+03:00

Полицейские смогли задержать одного из нападавших – ему всего 14 лет

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В Уфе группа из пяти школьников напала на ветерана боевых действий. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По данным собеседника, на 46-летнего мужчину набросились в микрорайоне Инорс во втором часу ночи 15 октября. Закончив смену в такси, он возвращался домой. При нем был пакет, в котором лежала выпивка.

Проходя мимо улицы Ферина, уфимец наткнулся на толпу подростков. По всей видимости, между ним и школьниками завязался конфликт, в результате чего они избили его и ограбили. Юные преступники забрали у своей жертвы пакет с алкоголем и удостоверение ветерана боевых действий.

Спустя десять минут пострадавший обратился в отдел местной полиции и сообщил стражам порядка общие приметы нападавших. Правоохранители организовали операция «Квадрат». Однако в ходе нее удалось задержать только одного налетчика – 14-летнего восьмиклассника. Удалось ли полицейским поймать остальных участников нападения, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU