Красавица из Башкирии своим образом покорила создателей кукол «Барби»

СЕГОДНЯ 08:09 2019-10-16T08:39:21+03:00

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По образу Ляйсан Утяшевой создали куклу «Барби». Спортсменка и телеведущая из Башкирии вдохновила создателей игрушек для девочек, и ее включили в линейку Role Models («пример для подражания») с более чем 20 новыми куклами в образах выдающихся женщин. Выход новой коллекции приурочили к 60-летию «Барби». Об этом «Пятому каналу» сообщили в компании Mattel, которая создает популярные игрушки.

фото: instagram Ляйсан Утяшевой

Производитель начал выпускать кукол в образах известных представительниц различных профессий с 2015 года. Эксперты ежегодно отбирают героинь, которые добились успеха в какой-либо сфере как в настоящем, так и в прошлом. Цель данной линейки – вдохновить девочек по всему миру, помочь им поверить в себя и свои силы.

В коллекции компанию Ляйсан Утяшевой составили теннисистка из США Наоми Осаки, китайская художница Чен Мэн, турецкая актриса Гюльсе Бирсель, немецкая чемпионка по велоспорту Кристина Фогель.

ИСТОЧНИК KP.RU