2019-10-16T07:30:36+03:00
Происшествия

В Башкирии две пенсионерки попали под колеса авто

В обоих случаях женщины получили травмы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Две жительницы Башкирии вчера, 15 октября, оказались сбиты машинами.

Первый инцидент случился на улице 60 лет БАССР в Кумертау. 55-летняя горожанка переходила улицу по "зебре", а 30-летний водитель "Лады Гранта" по какой-то причине не затормозил перед женщиной.

Другой наезд случился вечером на улице Ирандыкской в деревне Тунгатарово (Учалинский район). На этот раз под колеса попала 57-летняя женщина. По словам водителя "семерки" - 24-летней девушки - пострадавшая шла по обочине в попутном направлении, к тому же в одежде без светоотражающих элементов.

По данным ГИБДД Башкирии, в обоих случаях пешеходы получили травмы и были госпитализированы.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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