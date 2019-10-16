В Уфе планируют построить поликлинику за миллиард рублей
Контракт на строительство появился на портале госзакупок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии ищут подрядчика для строительства поликлиники при РКБ им. Куватова. Соответствующая заявка от управления капитального строительства появилась на сайте госзакупок.
Как сообщает "РБК Уфа", стоимость работ оценивается в 1,04 млрд рублей. Эти деньги готов выделить бюджет республики.
Если аукцион состоится, то подрядчик должен будет приступить к строительству поликлиники уже в ноябре. Сдать объект власти рассчитывают через два года - к ноябрю 2021-го. Гарантия на готовую поликлинику должна составить пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU