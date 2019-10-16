«Сидит уже долго»: башкирский Хатико не отходит от тела сбитого товарища несколько дней

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-16T09:19:50+03:00

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В Мелеузовском районе Башкирии заметили местного пса - «Хатико».

Фотографии верной собаки породы хаски выложил местный житель. По словам автора снимка, неизвестные люди, предположительно, бросили четвероногого друга на трассе. Причем рядом на дороге лежит другая собака, скорее всего, сбитая в потемках автомобилем. Пес, по-видимому, охраняет тело друга и ждет помощи, невзирая на дождь и холод.

- Сидит уже долго возле сбитого товарища, на Электрической, - пишет человек, заметивший собаку на обочине.

В соцсетях сразу откликнулись люди, готовые забрать верного друга. Одна из подписчиц пообещала сегодня же съездить на трассу и отыскать пса.

ИСТОЧНИК KP.RU