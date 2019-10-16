2019-10-16T07:03:51+03:00
Происшествия

На стройке в Уфе погиб рабочий

Мужчина упал с четвертого этажа
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На стройплощадке в Уфе погиб 33-летний мужчина, после инцидента работодателя привлекли к суду.

Как сообщает прокуратура Ленинского района Уфы, трагедия случилась летом. 37-летний бизнесмен заключил договор субподряда и принялся за возведение стен очередной городской многоэтажки. Однако мужчина не выставил ограждения на площадке и не обеспечил своим сотрудникам безопасные условия работы. В итоге случилось непоправимое - рабочий сорвался с высоты четвертого этажа и разбился насмерть.

- Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, - пояснили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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