«Салават Юлаев» обыграл «Витязь»: Сошников сделал дубль

СЕГОДНЯ 05:55 2019-10-16T05:55:15+03:00

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«Салават Юлаев» обыграл в гостях подмосковный «Витязь» благодаря дублю форварда Никиты Сошникова. Итоговый счет встречи 1:2 в пользу уфимской команды.

Первая шайба была забита уже в середине матча. На 31-й минуте «юлаевцы» открыли счет, но преимущество было недолгим. На 39-й минуте благодаря точному броску Миро Аалтонена на табло воцарилось равновесие. Противостояние рисковало продолжиться в дополнительное время, но исход встречи решился на 57-й минуте. Сошников оформил дубль и принес уфимцам победу.

Таким образом, выездная серия для «юлаевцев» закончилась удачно, впереди - домашний матч против «Ак Барса». Игра состоится 19 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU