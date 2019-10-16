2019-10-16T06:18:49+03:00
Общество

Снег и дожди: в Башкирии испортится погода

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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После непродолжительного бабьего лета погода в Башкирии стремительно ухудшится. По данным местных синоптиков, сегодня, 16 октября, на востоке республики пройдут умеренные дожди, а кое-где снова выпадет снег. Днем воздух едва ли прогреется выше +8 градусов.

Схожая ситуация будет наблюдаться и в следующие два дня, 17 и 18 октября. В четверг опять ожидается дождь со снегом, из-за чего в отдельных районах будет гололед. Умеренные порывы ветра могут смениться на сильные. То же - в пятницу, 18 октября. Тут метеорологи более точны, предупреждая, что снег и дождь пройдут на севере и в горных районах.

Ночью температура воздуха опустится на градус ниже нуля, а днем будет колебаться в пределах +4,+9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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