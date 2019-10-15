2019-10-15T20:07:43+03:00
Общество

Соучредитель «Ночных волков» назначен вице-полпредом Башкирии в Москве

Распоряжение за подписью Хабирова появилось в сети
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Соучредитель мотоклуба «Ночные волки» в подмосковном Красногорске получил должность заместителя полпреда Башкирии в Москве. Распоряжение о назначении Александра Бутенко вице-полпредом подписал сегодня, 15 октября, глава республики Радий Хабиров. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, что нынешний глава региона до перевода в Башкирию руководил администрацией все того же Красногорска.

По данным издания "Коммерсант-Уфа", до нового назначения Бутенко возглавлял управление по безопасности и защите населения Красногорска, а потом работал заместителем главы администрации по этому направлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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