Соучредитель «Ночных волков» назначен вице-полпредом Башкирии в Москве
Соучредитель мотоклуба «Ночные волки» в подмосковном Красногорске получил должность заместителя полпреда Башкирии в Москве. Распоряжение о назначении Александра Бутенко вице-полпредом подписал сегодня, 15 октября, глава республики Радий Хабиров. Документ опубликован на портале правовой информации.
Напомним, что нынешний глава региона до перевода в Башкирию руководил администрацией все того же Красногорска.
По данным издания "Коммерсант-Уфа", до нового назначения Бутенко возглавлял управление по безопасности и защите населения Красногорска, а потом работал заместителем главы администрации по этому направлению.
ИСТОЧНИК KP.RU