В Башкирии 47 женщин получили медали «Материнская слава»

СЕГОДНЯ 07:17 2019-10-16T07:17:30+03:00

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47 многодетных женщин из Башкирии получили медали "Материнская слава" и денежные премии из рук спикера парламента республики Константина Толкачева.

Он отметил, что счастливые многодетные семьи - это "счастье и благо", а матери в таких семьях - "настоящие героини" и пример для молодого поколения.

- Сегодня продолжает оставаться актуальным вопрос, связанный с демографической ситуацией в стране. От того, насколько успешно будет вестись работа органов власти, общественности в этом направлении, зависит наше будущее, будущее республики, — уточнил Толкачев.

По его словам, в республике сейчас насчитывается около 50 тысяч многодетных семей, в которых растут 160 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU