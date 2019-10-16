В Башкирии 47 женщин получили медали «Материнская слава»
47 многодетных женщин из Башкирии получили медали "Материнская слава" и денежные премии из рук спикера парламента республики Константина Толкачева.
Он отметил, что счастливые многодетные семьи - это "счастье и благо", а матери в таких семьях - "настоящие героини" и пример для молодого поколения.
- Сегодня продолжает оставаться актуальным вопрос, связанный с демографической ситуацией в стране. От того, насколько успешно будет вестись работа органов власти, общественности в этом направлении, зависит наше будущее, будущее республики, — уточнил Толкачев.
По его словам, в республике сейчас насчитывается около 50 тысяч многодетных семей, в которых растут 160 тысяч детей.
ИСТОЧНИК KP.RU