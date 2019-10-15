2019-10-15T19:30:46+03:00
Общество

Башкирия намерена выстраивать сотрудничество с Узбекистаном

Стороны готовы совместно реализовывать социальные и экономические проекты
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба правительства БашкирииФото: пресс-служба правительства Башкирии
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Башкирия готова развивать сотрудничество с Узбекистаном. Перспективы реализации совместных проектов обсудили сегодня, 15 октября, в Уфе и.о. вице-премьера правительства республики Андрей Назаров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.

По словам Назарова, стороны заинтересованы в развитии взаимной торговли, проектов в сфере сельского хозяйства, а также в промышленной и технологической кооперации.

Гость отметил, что перспективным направлением для взаимодействия является сотрудничество бизнес-сообществ регионов. Он предложил организовать обмен бизнес-миссиями и пригласил главу республики Радия Хабирова во главе делегации посетить Узбекистан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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