Башкирия намерена выстраивать сотрудничество с Узбекистаном
Башкирия готова развивать сотрудничество с Узбекистаном. Перспективы реализации совместных проектов обсудили сегодня, 15 октября, в Уфе и.о. вице-премьера правительства республики Андрей Назаров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
По словам Назарова, стороны заинтересованы в развитии взаимной торговли, проектов в сфере сельского хозяйства, а также в промышленной и технологической кооперации.
Гость отметил, что перспективным направлением для взаимодействия является сотрудничество бизнес-сообществ регионов. Он предложил организовать обмен бизнес-миссиями и пригласил главу республики Радия Хабирова во главе делегации посетить Узбекистан.
ИСТОЧНИК KP.RU